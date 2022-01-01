EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı

Takım Maç G B M A Y AV Puan Hollanda 1 1 0 0 2 1 1 3 Fransa 1 1 0 0 1 0 1 3 Polonya 1 0 0 1 1 2 -1 0 Avusturya 1 0 0 1 0 1 -1 0

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)