EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı

EURO 2024'te D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı. İşte genel görünüm...

EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.

Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.

Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Puan durumu

D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç G B M A Y AV Puan
Hollanda 1 1 0 0 2 1 1 3
Fransa 1 1 0 0 1 0 1 3
Polonya 1 0 0 1 1 2 -1 0
Avusturya 1 0 0 1 0 1 -1 0
İkinci maçların programı

D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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