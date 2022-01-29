Online genel kurulda sert sözler! Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a tepki!

30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk'ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum. @burakelmas_tr @remzisanver



— Metin Öztürk (@Metinozturk1905) January 28, 2022

Galatasaray yönetimi, genel kurul üyeleriyle çevrimiçi ortamda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Karşılıklı istişareler yapılırken, 13297 sicil numaralı üyenin söz almasıyla büyük tatsızlık yaşandı.Söz alan üye Burak Elmas'a Metin Öztürk'ü sözde şikayet ederek, "Başkanım düdükçü Süleyman'ın oğlu, kapıcının oğlu altını oyuyuyor" dedi. Toplantı buz keserken Burak Elmas da zor durumda kaldı.Metin Öztürk ise bir mesaj yayınlayarak, "30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk'ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum. @burakelmas_tr @remzisanver" dedi.