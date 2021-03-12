Önder Özen: "Beşiktaş zor iş başardı"

Önder Özen, Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Önder Özen: 'Beşiktaş zor iş başardı'
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12 Mart 2021 19:56
Önder Özen, Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı değerlendirdi.
Beşiktaş'ın oyununu değerlendiren Özen, "Böyle bir savunmayı aşmak hiç kolay değil. Beşiktaş zor bir iş başardı. Beşiktaş savunmasını rakip yarı alana kadar çıkardı. Dönen her topu çok çabuk geri kazandı. Golü de bu getirdi. İkinci yarı roller biraz daha değişecektir. En azından Başakşehir'in oyun anlayışı değişecektir." dedi.

Kalan bölümde neler olabileceği sorulan yorumcu, "Beşiktaş'a topla baskı yaparsanız, çok hızlı rakip kaleye giden bir ekip. Aykut Kocaman hamlelerini bekletebilir. Bana 60'a kadar böyle devam eder. Sonraki bölümde Beşiktaş, baskıyı kabul edecek gibi görünmedi. Topa sahip olma oranında yine önde olur." ifadelerini kullandı.



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