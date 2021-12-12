Önder Karaveli'den ilk 11 kararı

Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın, Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçta siyah-beyazlıların başında çıkan Önder Karaveli, ilk 11'de Serdar Saatçi'ye görev verdi.
Karaveli, savunmada Welinton'un cezalı olması nedeniyle genç Serdar'a forma verirken, Montero'yu ise yedek kulübesinde bıraktı.
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i şu şekilde: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Pjanic, Can Bozdoğan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi.
Karaveli, savunmada Welinton'un cezalı olması nedeniyle genç Serdar'a forma verirken, Montero'yu ise yedek kulübesinde bıraktı.
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i şu şekilde: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Pjanic, Can Bozdoğan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi.