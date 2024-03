Omerovic: 'Trabzonspor'u yenmemiz şart!'

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından ilk maçını Trabzonspor'la yapacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.



Trabzonspor maçını değerlendiren yeşil beyazlı ekibin Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, son 8 maçtan yeteri kadar puan toplamaya çalışacaklarını söyledi. Omerovic, "Bizim amacımız bu sene umutla ligde kalmak. Böyle baktığın zaman biz yaklaşık iki ay buradayız. 10 lig maçı oynadık. Gidişatımız iyi diyebilirim. İsteğimiz zaman daha iyi noktalara ve baktığın zaman daha fazla puan toplayabiliriz. Ama şu andaki durumumuza yine baktığınız zaman sonuçta 8 maç kaldı. Bu 8 maç içerisinde yeteri kadar puan toplamamız gerekiyor. Ben zaten takıma güveniyorum. Bugüne kadar onlara verdiğim tepki olumlu oldu. Bunu da bir şekilde sahada ilk maçtan itibaren yansıttılar. Dediğim gibi bu son 8 maç içerisinde ilk maçımız, bizim için zaten zor bir rakip gibi gözüküyor. Ama sonuçta kendi sahamızda oynuyoruz. Seyirci desteğiyle inanın ki bu maçı kazanıp ondan sonraki maçlara bakmak zorundayız. Esas olan maç maç gitmek zorundayız" diye konuştu.



'ESAS OLAN KONYASPOR'UN LİGDE KALMASI'



Omerovic, "Bu uzun vadeli bir program ya da proje oluyor. Bizim derdimiz şu andaki durumumuz. Şu anda zaten transfer yapamayız. Çünkü transfer sezonu bitti. Ondan sonraki süreç içerisinde nasıl olacağını göreceğiz. Esas olan bizim durumumuz. Bu durumdan çıkmak ve ligde kalmak. Ondan sonra ise yönetim yapması gerekeni mutlaka yapacak. İnanıyorum ki inşallah iyi bir dönem geçirir ve ligde kalırız. Yönetimin her şeyi çok daha kolay yapabilecek gücü var, ben ona inanıyorum. Önemli olan Konyaspor Kulübü. Bu benim için de önemli. Konyaspor'un ligde kalması, ondan sonra zaten yönetim yapması gereken şeyleri yapar" şeklinde konuştu.



'EN BÜYÜK GÜÇ KONYASPOR'UN GÜCÜ'



Futbolcularla aralarında saygı ve sevginin oluştuğunu belirten Omerovic, "İlk önce her şeyi saygıyla başlıyor. Birlikte çalışıyoruz, çabalıyoruz. Önemli olan da oyuncuların tepkisi ve şu anda olumlu. Bu süreç içerisinde toplam 13 maç oynadık. Kupa maçlarını sayarsak 3 tane maç kaybettik. Ama sonuçta bu tip durumlarda tekrar ayakta kalabilmek, tekrar aynı savaş gidebilmek, tekrar aynı irade ve gücü gösterebilmek gerekiyor. Aslında en büyük şu andaki güç Konyaspor'un gücü. İlk günden itibaren biz buradayız. Bunu gösterebiliriz. Bunu nasıl geliştirebiliriz hep beraber düşünüyoruz." dedi.



'İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE TARAFTARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'



Omerovic, "En basit maçlarımıza seyirci gelsin çünkü, futbolun bir eğlence olması gerekiyor. Bizim olumlu bir şey sunmamız gerekiyor. Sadece lig maçı değil, Esas olan Konyaspor ve taraftarın beraber yaşaması gerekiyor. Ama benim futbola bakışım her zaman olumlu. Ne kadar daha önemli şeyler yaratabilirsek, zaten güç, bir tarafta kulübün seyircisi oluyor. Onun için ben de mutlu oluyorum. Futbolcular mutlu oluyor. Maça çıkarken ya da ısınmaya çıkarken tribünleri dolu görmek hepimiz için mutlu edici. Biz o sahneyi arıyoruz. Ama o sahneye kimin için çıkıyoruz? Seyirci için çıkıyoruz. Onun için diyorum ki bu dönemde en önemlisi iyi günlerde ya da kötü günlerde esas olan o seyirciyi her zaman yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.