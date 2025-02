Erdoğan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kalan maçlarının çok önemli olduğunu söyledi.



Ligin 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile iç sahada oynayacakları maçın önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim için olmazsa olmaz bir maça çıkacağız. Tek düşüncemiz, tek gayemiz 3 puan. Buradan kesinlikle galip gelip, yolumuza devam etmemiz, biraz nefes almamız gerekiyor." dedi.



Erdoğan, taraftarlara takımlarına destek olma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:



"Taraftarlardan ricam, evet son dönem maalesef istediğimiz sonuçları alamadık, üzdük onları. Üzdüğümüz için biz de üzgünüz ama her şeyi bir kenara bırakıp bu hafta kenetlenmemiz lazım. Bir tane Sivasspor var, Sivasspor'un da düzlüğe çıkması ve önüne daha sağlıklı bakması için bir fırsat var. Burada taraftarlardan rica ediyorum stadı dolduralım. Herkes gelsin maça, ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olsunlar. Çok ihtiyacımız var. Onlardan rica ediyorum, küskünlüğü veya dargınlığı bir yana bırakalım, takımımıza sahip çıkalım. İnşallah biz de onları bu hafta sonu mutlu etmek istiyoruz."



"Adil bir yönetim istiyoruz"



Ligde son dönemlerde hakem hatalarına maruz kaldıklarını savunan Erdoğan, "Normalde hakemlerle ilgili çok yorum yapan bir teknik direktör değilim ama çok canımız acıdı. Son üç maçtaki hakem hataları, bunlar önemli puan kayıpları. Tabii ki hakem hatalarına sığınmak istemiyoruz ama burada hakkımızı aramak istiyoruz, adil bir yönetim istiyoruz." diye konuştu.



Ömer Erdoğan, Konyaspor ile oynayacakları maçın ligin kaderini etkileyeceğini vurgulayarak, "Burada herhangi bir takıma hata yapılsın istemiyoruz, ne bize ne rakibimize. Eğer VAR sistemi varsa VAR'ın da müdahale etmesi gerekiyor. Maalesef son 3 maçımızda VAR'da müdahale bile olmadı ve açıkçası hakkımızın yendiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sakat futbolcuların durumu



Takımdaki sakat ve cezalı futbolcuların durumunun sorulması üzerine Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Garry Rodrigues'i yarın kontrol edeceğiz, bugün MR çekilecek. Onun durumunu kontrol edip bu hafta kullanabilir miyiz, ona bakacağız. Tolga'nın durumu aynı, şimdi bireysel çalışmalara başladı ama maçta oynar mı? Ona önümüzdeki günler karar vereceğiz. Hepsi bizim için çok değerli oyuncular. Maalesef son bir ayda hem sakatlıklarla hem cezalarla ilgili sıkıntılarımız var. Her maçta 2-3 oyuncu maalesef eksiliyoruz, zaten dar bir kadromuz var. İnşallah onlar da bir an önce aramıza katılırsa hem oyuncu seçeneğimiz hem kulübemiz zenginleşirse daha da güçlü bir Sivasspor oluştururuz."



Antrenman



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma çalışmasının ardından kırmızı beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.



Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



Öte yandan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, antrenman öncesi futbolculara baklava ikram ederek, takıma destek çağrısında bulundu.