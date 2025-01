Ömer Erdoğan: 'Kaliteyi artırmak için acil transfere ihtiyacımız var'

Süper Lig'in 22'nci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.



Kayserispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Erdoğan, "Evet, tabii ki uzun zamandır galip gelemiyorduk, ister istemez oyuncularımız üzerinde bir baskı, bir özgüven eksikliği vardı. Bu Kayserispor maçı bizim için çok çok önemliydi. Çok şükür o maçı istediğimiz şekilde galibiyetle bitirdik. Tabii ki o maçı artık geride bıraktık. Dün o maçın analizini yapıp işte neleri daha iyi yapabiliriz?"



"Nerde eksiklerimiz var. Onları arkadaşlarımızla paylaştık. O maç geride kaldı. Oyuncularıma da dedim. Önemli bir galibiyet aldık ama daha işimiz bitmedi. Daha önümüzde çok önemli, değerli maçlar var. Şimdi en önemli maçımız Eyüp maçı. Maçtan maça hazırlanıyoruz. Maçtan maça planlarımızı yapıyoruz."



"Bugün de antrenman öncesi Eyüpspor'un analizine başladık. Ona göre bugün çalışmamızı yapacağız. Bugün çalışacağız, yarın çalışacağız. Zaten perşembe günü de antrenman sonrası kısmetse İstanbul'a gideceğiz. Oraya da iyi bir oyun için, iyi bir mücadele için gidiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Oradan da iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi hazırlıklarımızı yapacağız, inşallah cuma günü bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.



'RODRİGUES 6 HAFTA YOK'



Takımdaki sakatlıklar ve transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Erdoğan, "Gary Rodrigues'in maalesef sakatlığı ciddi. Sanırım 6 hafta aramızda olamayacak. Bizim için çok üzücü oldu zaten. O mevkilerde eksiklerimiz vardı. Transfer yapmayı düşündüğümüz mevkilerdi. Ama futbolda oluyor böyle şeyler. Şimdi onun yerine oynayacak arkadaşlarımız inşallah aynı mücadeleyi takımla beraber verecek ve arattırmayacak. Bu arada tabii ki transfer görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu bir süreç, inşallah en yakın zamanda sonuçlanır."



"Çok ciddi görüşmeler var. Teklif yolladığımız takımlar var, oyuncular var. Tahminin bu hafta içerisinde kesinlik kazanır. İnşallah bir an önce aramıza oyuncu katılır, çünkü sayısal anlamda eksiklerimiz var. Özellikle takım içerindeki rekabet ortamını arttırmak, kaliteyi arttırmak için çok acil transfere ihtiyacımız var. Ama burada da yoğun bir şekilde görüşmelerimiz, arayışlarımız devam ediyor."



"Biz de hep aynı şeyi ifade ediyorum ama oyuncu almak için oyuncu almak istemiyoruz. Gerçekten bize katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Devre arası da çok kolay olmuyor bu süreç. Ama dediğim gibi 3-4 tane belirlediğimiz, bize yardımcı olabilecek, bizim takımın kalitesini artırabilecek oyuncuları tespit ettik. Onlarla da şu an yönetimimiz, sportif direktörümüz görüşmelerini devam ettiriyor" diye konuştu.



'REY MANAJ'IN BİZİMLE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'



Transfer arayışları olduğu gibi takımdan ayrılacak isimler de olabileceğini ifade eden Erdoğan, Ray Manaj ile ilgili, "Transfer arayışına girince başka kulübün oyuncularına teklif yapıyorsak bizim oyuncularımıza tabii ki teklifler olur. Bu da gayet doğal çünkü önemli oyuncular Rey Manaj da diğer oyuncularımla beraber önemli oyuncu, zaten son maçta kalitesini bir kez daha ispatladı."



"Bazı oyuncular da yollarımızı belki ayırabiliriz. Kendilerine de ilettik. Ama bunlar da bir süreç, oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Devam eden sözleşmeyi tek taraflı feshedemiyorsunuz. Başka kulüplerin talip olması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu transfer döneminde sürekli bu söylentiler devam edecek. Sürekli medyada ister istemez bazı takımlara yakıştıracaklar. Ama bizim kulübümüze bizi tatmin edecek teklif şu an gelmedi."



"Zaten bu saatten sonra da bizim açımızdan da çok sıkıntı olur. Çünkü önemli, özellikle düşündüğümüz, ikinci yarı planladığımız oyuncuları kaybetmek istemem, çünkü süre çok azaldı. Özellikle Avrupa'da zaten hafta sonu transfer dönemi kapanıyor. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra boşta kalan oyuncular olur, oynayan veya o takımın planında olan oyuncuyu kesinlikle alamazsınız. Çünkü onlar da kendi planlarını ona göre yapıyorlar. Şu anki düşüncemiz Rey Manaj'ın bizimle devam etmesi" ifadelerini kullandı.