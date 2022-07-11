Omar Elabdellaoui: 'Haaland, G.Saray'a gelseydi...'

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Eladellaoui, vatandaşı Erling Haaland ile ilgili TRT Spor'a çarpıcı bir açıklamada bulundu.Omar yaptığı açıklamada; genç yıldızın, Dortmund'a gitmeden önce Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın transfer etmek istediğini söyledi."Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı... Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi."