Omar Elabdellaoui: 'Haaland, G.Saray'a gelseydi...'

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Eladellaoui, vatandaşı Erling Haaland ile ilgili TRT Spor'a çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Omar yaptığı açıklamada; genç yıldızın, Dortmund'a gitmeden önce Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın transfer etmek istediğini söyledi.
Omar Eladellaoui Haaland ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı... Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi."
Omar yaptığı açıklamada; genç yıldızın, Dortmund'a gitmeden önce Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın transfer etmek istediğini söyledi.
Omar Eladellaoui Haaland ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı... Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi."