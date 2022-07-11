Omar Elabdellaoui: "Haaland, G.Saray'a gelseydi..."

Galatasaray'ın başarılı sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, Dortmund'a gitmeden önce Fatih Terim'in Erling Haaland'ı istediğini söyledi.

, Fotoğraf; EPA
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Omar Elabdellaoui: 'Haaland, G.Saray'a gelseydi...'
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11 Temmuz 2022 16:41
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Eladellaoui, vatandaşı Erling Haaland ile ilgili TRT Spor'a çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Omar yaptığı açıklamada; genç yıldızın, Dortmund'a gitmeden önce Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın transfer etmek istediğini söyledi.

Omar Eladellaoui Haaland ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı... Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi." 

 
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