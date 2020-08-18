Olympiakos'ta Garry Rodrigues açıklaması: "Bize önerildi"

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues için Olympiakos cephesinden haber geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Olympiakos'ta Garry Rodrigues açıklaması: 'Bize önerildi'
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18 Ağustos 2020 17:23
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlaması sürerken, Garry Rodrigues konusunda hareketlilik yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha kiralık anlaşması olan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, Olympiakos cephesi ile görüşmeler sürüyor.

"RODRIGUES BİZE ÖNERİLDİ"

Yunan basınında birçok gazetenin manşetinde yer alan Olympiakos - Garry Rodrigues flörtünde kısa sürede yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Yunan cephesi, Garry Rodrigues'in menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

YUNAN BASININDA RODRIGUES MANŞETLERİ







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