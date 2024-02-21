Olympiakos, Peters'ın sözleşmesini uzattı

Olympiakos, ABD'li basketbolcu Alec Peters'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olympiakos, Peters'ın sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 13:37
THY EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Alec Peters ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Peters, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 25 maçta 14,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları yakaladı.

ABD'li oyuncu, 2019-2020 sezonunda da Anadolu Efes forması giymişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery