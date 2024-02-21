Olympiakos, Peters'ın sözleşmesini uzattı

THY EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Alec Peters ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.



Peters, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 25 maçta 14,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları yakaladı.



ABD'li oyuncu, 2019-2020 sezonunda da Anadolu Efes forması giymişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU