Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Olympiakos, evinde 4-1 kaybettiği maçın rövanşında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.



TSC Arena'da oynanan maçın normal süresi 4-1 sona erdi ve uzatmalara gitti. Uzatmalarda Olympiakos iki gol daha buldu ve mücadeleyi 6-1 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Daniel Podence, 36. dakikada Konstantinos Fortounis, 45+3 ve 65. dakikalarda Ayoub El Kaabi, 93. dakikada Stevan Jovetic ve 103. dakikada Youssef El-Arabi kaydetti.



Maccabi Tel Aviv'in tek golü 57. dakikada penaltıdan Eran Zahavi'den geldi.



Jose Mendilibar'ın öğrencileri bu skorun ardından müthiş bir geri dönüşle adını Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.



Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.





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