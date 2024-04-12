Ollie Watkins: ''Gol yedik, Lille umutlandı''

Aston Villa forması giyen Ollie Watkins, Lille maçı sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ollie Watkins: ''Gol yedik, Lille umutlandı''
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12 Nisan 2024 01:09
Aston Villa forması giyen Ollie Watkins, 2-1 kazanılan Lille maçı sonunda açıklamalar yaptı. 

Ollie Watkins, "Her maça çıkarken kendime güveniyorum. Gol atacağıma ve takımın iyi oynayacağına dair bir inancım var. Bir oyun planımız var ve ne olursa olsun ona sadık kalıyoruz. Maçı kazanmamız ve ikinci maça bir gol önde girmemiz önemliydi. Maçın sonunda gol yemiş olmak biraz hayal kırıklığı yarattı, bu da Lille'e ikinci maça çıkarken biraz daha inanç kazandırdı. Son üçte biraz daha klinik olabilirdik. Birçok fırsat yakaladık ve 2-1 biraz hayal kırıklığı yarattı, bence üç ya da dört farklı kazanmalıydık.'' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Taraftarlar tarafından isminizin söylendiğini duymak çok güzel. Ben sadece onlara gol atarak karşılık vermeye çalışıyorum ama bunu yapmadığım zamanlarda da her zaman çok çalışıyorum. Sahaya çıktığımda bir numaralı şey bu, kimsenin benim zihniyetimi ve mücadelemi sorgulayamayacağından emin olmak ve sonra goller atmak." ifadelerini kullandı.

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