Olivier Kemen: 'Küçük hatalar yaptık, yazık oldu'

Başakşehirli futbolcu Olivier Kemen, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Olivier Kemen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yazık oldu. Maçın içine girdik ama küçük hatalar yaptık. İyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Kazanabilirdik aslında. Doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz."



