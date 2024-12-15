Olivier Kemen: "Küçük hatalar yaptık, yazık oldu"

Başakşehirli futbolcu Olivier Kemen, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Olivier Kemen: 'Küçük hatalar yaptık, yazık oldu'
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15 Aralık 2024 22:25
Başakşehirli futbolcu Olivier Kemen, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Olivier Kemen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yazık oldu. Maçın içine girdik ama küçük hatalar yaptık. İyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Kazanabilirdik aslında. Doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz."

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