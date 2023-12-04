Olimpia Milano, Ettore Messina ile devam edecek

İtalyan temsilcisi Olimpia Milano deneyimli başantrenörü Ettore Messina ile sözleşme uzattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olimpia Milano, Ettore Messina ile devam edecek
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04 Aralık 2023 17:43
EuroLeague etkiplerinden EA7 Milano, tecrübeli başantrenörü Ettore Messina ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

2019 yılında EA7 Milano'nun başına gelen Ettore Messina, 2020-2021 sezonunda Milano ile Final Four'a kalma başarısı gösterdi.

Tecrübeli başantrenör uzun süren kariyerinde 4 kez EuroLeague, 2 kez EuroLeague'de yılın koçu ödüllerini kazanmayı başardı.

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