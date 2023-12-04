Olimpia Milano, Ettore Messina ile devam edecek

EuroLeague etkiplerinden EA7 Milano, tecrübeli başantrenörü Ettore Messina ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.
2019 yılında EA7 Milano'nun başına gelen Ettore Messina, 2020-2021 sezonunda Milano ile Final Four'a kalma başarısı gösterdi.
Tecrübeli başantrenör uzun süren kariyerinde 4 kez EuroLeague, 2 kez EuroLeague'de yılın koçu ödüllerini kazanmayı başardı.
2019 yılında EA7 Milano'nun başına gelen Ettore Messina, 2020-2021 sezonunda Milano ile Final Four'a kalma başarısı gösterdi.
Tecrübeli başantrenör uzun süren kariyerinde 4 kez EuroLeague, 2 kez EuroLeague'de yılın koçu ödüllerini kazanmayı başardı.
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