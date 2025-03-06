'Ole ile babamı bile değiştiririm'

Manchester United taraftarları, son dönemde teknik direktör Ruben Amorim'den memnun olmadıklarını açıkça dile getiriyor. Ole Gunnar Solskjaer'in adı ise sık sık eski kulübüyle anılıyor.



İngiltere'de yayınlanan bir podcast'te, bir Manchester United taraftarına "Şu anda Amorim ile Solskjaer'i değiştirir misin?" sorusu soruldu.



İngiliz taraftar, şaşırtıcı bir şekilde "Babamı bile Solskjaer ile değiştiririm. Onun döneminde serbest, akışkan, eğlenceli bir oyun vardı" diyerek, Norveçli teknik direktöre olan hayranlığını ifade etti.



