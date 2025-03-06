"Ole ile babamı bile değiştiririm"

İngiltere'de yayınlanan bir podcastte, Ruben Amorim'den memnun olmayan bir Manchester United taraftarı, "Ole için babamı bile değiştiririm" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Ole ile babamı bile değiştiririm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2025 10:27
Son güncelleme 06 Mart 2025 10:50
Manchester United taraftarları, son dönemde teknik direktör Ruben Amorim'den memnun olmadıklarını açıkça dile getiriyor. Ole Gunnar Solskjaer'in adı ise sık sık eski kulübüyle anılıyor.

İngiltere'de yayınlanan bir podcast'te, bir Manchester United taraftarına "Şu anda Amorim ile Solskjaer'i değiştirir misin?" sorusu soruldu.

İngiliz taraftar, şaşırtıcı bir şekilde "Babamı bile Solskjaer ile değiştiririm. Onun döneminde serbest, akışkan, eğlenceli bir oyun vardı" diyerek, Norveçli teknik direktöre olan hayranlığını ifade etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery