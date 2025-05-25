Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiri!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Rizespor'a 2-1'lik skorla kaybetti.
Yayıncı kuruluşta bu mücadeleyi değerlendiren Güntekin Onay, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiride bulundu.
Güntekin Onay, "Beşiktaş'ın hedef maçlarında Solskjaer'den hatalar üstüne hatalar. Çok enteresan. Ben kupadaki Göztepe maçında Solskjaer'in notunu vermiştim. Çeyrek finaldesin. Bir anda kaleye Ersin'i koydun. Hatalı gol yedi. Durup dururken Paulista yedek kulübesinde otururken Tayyip Talha oynadı. 1-1 maç. Chamberlain yerine Mustafa giriyor. 3-1 yenik duruma düşüyorsun. Orta sahayı eksiltiyorsun ihtiyaç olduğun anda. Bu kadar hatalar üstüne hatalar yapabilir mi ya? Çok enteresan. Bir şeyler deniyor herhalde. Deneyerek öğrenecek." dedi.
Onay ayrıca, "Solskjaer, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıyor, teknik direktörcülük oynuyor!" sözlerini sarf etti.
Beşiktaşlı taraftarlar da Rizespor maçının ardından Solskjaer'e tepki göstermişti.
Yayıncı kuruluşta bu mücadeleyi değerlendiren Güntekin Onay, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiride bulundu.
Güntekin Onay, "Beşiktaş'ın hedef maçlarında Solskjaer'den hatalar üstüne hatalar. Çok enteresan. Ben kupadaki Göztepe maçında Solskjaer'in notunu vermiştim. Çeyrek finaldesin. Bir anda kaleye Ersin'i koydun. Hatalı gol yedi. Durup dururken Paulista yedek kulübesinde otururken Tayyip Talha oynadı. 1-1 maç. Chamberlain yerine Mustafa giriyor. 3-1 yenik duruma düşüyorsun. Orta sahayı eksiltiyorsun ihtiyaç olduğun anda. Bu kadar hatalar üstüne hatalar yapabilir mi ya? Çok enteresan. Bir şeyler deniyor herhalde. Deneyerek öğrenecek." dedi.
Onay ayrıca, "Solskjaer, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıyor, teknik direktörcülük oynuyor!" sözlerini sarf etti.
Beşiktaşlı taraftarlar da Rizespor maçının ardından Solskjaer'e tepki göstermişti.
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