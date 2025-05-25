Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiri!

25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
0-05'
25 Mayıs
Empoli-Verona
0-16'
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-06'
25 Mayıs
Torino-Roma
0-06'
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
0-06'
25 Mayıs
Venezia-Juventus
1-16'
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-162'
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-182'
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiri!

Güntekin Onay, Rizespor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiride bulundu.

calendar 25 Mayıs 2025 21:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Rizespor'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Yayıncı kuruluşta bu mücadeleyi değerlendiren Güntekin Onay, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiride bulundu.

Güntekin Onay, "Beşiktaş'ın hedef maçlarında Solskjaer'den hatalar üstüne hatalar. Çok enteresan. Ben kupadaki Göztepe maçında Solskjaer'in notunu vermiştim. Çeyrek finaldesin. Bir anda kaleye Ersin'i koydun. Hatalı gol yedi. Durup dururken Paulista yedek kulübesinde otururken Tayyip Talha oynadı. 1-1 maç. Chamberlain yerine Mustafa giriyor. 3-1 yenik duruma düşüyorsun. Orta sahayı eksiltiyorsun ihtiyaç olduğun anda. Bu kadar hatalar üstüne hatalar yapabilir mi ya? Çok enteresan. Bir şeyler deniyor herhalde. Deneyerek öğrenecek." dedi.

Onay ayrıca, "Solskjaer, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıyor, teknik direktörcülük oynuyor!" sözlerini sarf etti.

Beşiktaşlı taraftarlar da Rizespor maçının ardından Solskjaer'e tepki göstermişti.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.