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Olaylı maçta Khabib kemerini korudu! Conor...

Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Olaylı maçta Khabib kemerini korudu! Conor...
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07 Ekim 2018 08:23
UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı.

Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.

Kriyerinin 27.maçına çıkacn Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.

MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI

Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.

NURMUGAMEDOV: "DİNİME, ÜLKEME, BABAMA HAKARET ETTİ"

Khabib Nurmugamedov, Conor McGregor'ı 4 raunt sonunda yendikten sonra kafes dışına çıkması ve İrlandalı boksörün ekibine saldırması hakkında konuştu.

İşte Nurmugamedov'un sözleri:

"Nevada Atletik Komisyonu'ndan ve Vegas'tan özür diliyorum. Biliyorum, benim en iyi tarafımı görmediniz. Fakat, ben de bir insanım.

İnsanlar, benim kafesten sıçrayışım ve sonrası hakkında konuşuyorlar sadece, bunu anlamıyorum. Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Birkaç insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu konuşulanlar nedir? İnsanlar, kafesten çıkışımı mı konuşacaklar sadece? Anlayamıyorum...

Bakın, bu spor saygı doludur, küfürle dolu bir spor değil. Ben oyunu değiştirmek istiyorum. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez."









 

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