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Oladipo, Þubat ayýnda geri dönebilir!

Miami Heat guardý Victor Oladipo'nun, Þubat ayýnda parkelere dönebileceði bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Miami Heat guardý Victor Oladipo'nun, Þubat ayýnda parkelere dönebileceði bildirildi.

Geçirdiði büyük diz ameliyatýnýn iyileþme sürecinde yer alan Oladipo'nun dönüþü için henüz resmi bir tarih verilmemiþti.

Miami Herald'dan Barry Jackson, Oladipo'nun iyi ilerleme kaydettiðini ve takýmýn geri kalanýyla giderek daha fazla antrenmanda yer aldýðýný açýkladý:

"Büyük bir diz ameliyatýndan dönüþ yolunda çalýþan Victor Oladipo, Salý günkü antrenmanýn ardýndan sahada oldukça iyi hareket ediyordu ve yoðun geçen antrenmanýnda sürekli þut çalýþarak, herhangi bir topallama olmadan koþabildiði görüldü. Þutu genellikle hedefi buluyordu ve ayrýca sahayý terk eden son oyuncuydu. Heat'in önceden belirlemiþ olduðu Þubat ayýnda geri dönerse sürpriz olmaz."

Oladipo, geçtiðimiz yaz tek yýllýðý 2.6 milyon dolarlýk bir sözleþme imzalamýþtý. Heat ekibi, bu yaz kendisiyle yeniden sözleþme imzalamak için maaþ sýnýrýný aþabilecek.


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