Okul Sporları Suriçi Kupası'nda dereceye girenler ödüllendirildi

İstanbul'un Fatih ilçesi sınırlarında bulunan 77 okul ve 6 bin 738 öğrenci arasında 16 branşta düzenlenen Okul Sporları Suriçi Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen organizasyona katılan tüm gençleri, takımları ve antrenörleri tebrik etti.



Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 77 okuldan 6 bin 738 sporcunun basketboldan masa tenisine, atletizmden yüzmeye 16 spor branşında yarıştığını aktaran Turan, "Gençlerimiz, gerek bireysel gerekse takım halinde en üst düzeyde performans gösterdi. Ayrıca bu etkinlikte, sek sek, yakan top, mendil kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunlarına da yer verdik." diye konuştu.



Gençlerin spora yönelmesini arzu ettiklerini, bu tip organizasyonların spor bilincinin yerleşmesini sağladığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:



"Geleceğin şampiyonları olma yolunda efor sarf eden bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Fatih Belediyesi olarak ilçemize üç yılda tam donanımlı birçok spor merkezi kazandırdık. Haliç Kano Kürek Merkezi'miz, bunların başında geliyor. Burayı büyük hayallerle inşa ettik. Buradan yetişen gençlerimizin, su sporlarında ülkemize büyük başarılar kazandıracağına gönülden inanıyorum. Merkez, en kısa zamanda su sporları altyapı takımlarını besleyen bir donanıma ulaşacaktır.



Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir şehir için gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri mekanlara her zaman ihtiyaç vardır. Fatih'te yaşayan gençlerimizin, bu tip imkanlar bakımından şanslı olduklarını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fatih Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetlerimizde, gençlerimizin refahını artırmayı, eğitim ve sosyalleşme imkanlarını zenginleştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendiriyoruz. Sporu, sporcuyu destekleyeceğiz, daha da önemlisi spor bilincinin toplumumuzun bütün kesimlerine yayılması için gayret göstereceğiz."



Konuşmanın ardından Mehmet Ergün Turan ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mubin Yüce, organizasyonda dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.





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