Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası'nda Türkiye rekoru

Antalya'da düzenlenen Ulusal Egemenlik Kupası'nda Elif Berra Gökkır, 18 yaş altı klasik yay kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası'nda Türkiye rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2024 16:55
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Ulusal Egemenlik Kupası'nda mücadele eden Elif Berra Gökkır, 18 yaş altı kadınlar klasik yayda 678 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde iki Türkiye rekoru kırıldı.

Sıralama atışlarında Dünya Yenihayat, 671 puanla Türkiye rekorunu kırdı. Daha sonra Elif Berra Gökkır, 678 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Ulusal Egemenlik Kupası, 21 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery