Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası'nda Türkiye rekoru

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Ulusal Egemenlik Kupası'nda mücadele eden Elif Berra Gökkır, 18 yaş altı kadınlar klasik yayda 678 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.



Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde iki Türkiye rekoru kırıldı.



Sıralama atışlarında Dünya Yenihayat, 671 puanla Türkiye rekorunu kırdı. Daha sonra Elif Berra Gökkır, 678 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.



Ulusal Egemenlik Kupası, 21 Nisan Pazar günü tamamlanacak.









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