Oklahoma City Thunder, pivot/forvet Jaylin Williams ile çok yıllı bir sözleşme uzatmasına imza attığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma Başkan Yardımcısı ve Genel Menajer Sam Presti tarafından açıklandı.Sözleşmenin finansal detayları açıklanmasa da, ESPN'in haberine göre Williams'ın anlaşması üç yıl için 24 milyon dolar değerinde.Williams, Thunder formasıyla üç sezonda 146 maça (46'sı ilk beş) çıktı ve 15.7 dakika ortalamayla 5.1 sayı, 4.5 ribaund ve 1.9 asist üretti. NBA genelinde 22. sırada yer alacak şekilde 85 hücum faul aldırdı. 2024-25 sezonunda ise üç sayı çizgisinin gerisinden %39.9 isabetle (153 denemede 61 isabet) oynadı.Bu sezon dokuz maçta ilk beş başlayan Williams, üç kez triple-double yaptı ve bunu tek bir sezonda birden fazla kez başaran Thunder tarihindeki beşinci oyuncu oldu.Arkansas, Fort Smith doğumlu oyuncu, 2022 NBA Draftı'nda Thunder tarafından 34. sıradan seçilmişti. Geride kalan sezonda takımın tarihinde ilk kez NBA şampiyonluğuna ulaşmasında da önemli rol oynadı.