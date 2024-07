Okay Yokuşlu, Trabzonspor için geldi!

Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan deneyimli futbolcu, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla 3 maçta oynadı.





Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 'un orta saha transferinde Okay Yokuşlu için geri sayıma geçtiği ortaya çıktı. Bordo-mavililerin milli futbolcu için temaslarda sona yaklaştığı kaydedildi.Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda West Bromwich Albion ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu, salı günü saat 20.00 sularında İstanbul'a geldi. Milli oyuncu daha sonra gece 00.30 sularında Trabzon'da olacak.Öte yandan Okay Yokuşlu ile yapılan anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich Albion'a 1.6 milyon euro'luk ödeme yapacak.