Okan Kocuk: 'Samsun'a üç puanla dönmek anlatılamaz bir duygu'

Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, Legia Varşova karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK"



"Ülkemiz için harika gece! 3'te 3 yaptık. 27 yıl sonra galibiyetle döndük. Samsun halkımıza, ülkemize bu 3 puanı kazandırdığımız için mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Golü bulduk, savunma yaptık ve geçiş oynamaya çalıştık. Herkesin emeğine sağlık."

Tecrübeli file bekçisi, Samsunspor'un son yıllardaki gelişimine dikkat çekti: