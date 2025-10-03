Okan Kocuk: 'Samsun'a üç puanla dönmek anlatılamaz bir duygu'

Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, Legia Varşova karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK"
"Ülkemiz için harika gece! 3'te 3 yaptık. 27 yıl sonra galibiyetle döndük. Samsun halkımıza, ülkemize bu 3 puanı kazandırdığımız için mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Golü bulduk, savunma yaptık ve geçiş oynamaya çalıştık. Herkesin emeğine sağlık."
"ANLATILAMAZ BİR DUYGU"
Tecrübeli file bekçisi, Samsunspor'un son yıllardaki gelişimine dikkat çekti:
"Geçen sene transferi kapalı olan bir takımdık, 3'üncü bitirdik. Avrupa'da mücadele edebilmek bizim için büyük bir gurur. Ülke puanına katkı verebilmek, Samsun'a 3 puanla dönebilmek anlatılmaz bir duygu."