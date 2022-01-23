Okan Kocuk için ilk temas!

Galatasaray, GZT Giresunspor'dan Okan Kocuk'u geri almak adına ilk girişimini yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Kocuk için ilk temas!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 11:54
Galatasaray Yönetimi, hafta içinde oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.

Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan sarı-kırmızılılar, Okan'ı sezon başında Giresun'a kiralarken takım kaptanı Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Kocuk'u geri çağırarak sorununu çözmek istiyor.

Giresunspor Yönetimi ise Galatasaray'a daha önce, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin önlemimizi alalım" teklifine cevap alamamıştı. Yeşil-beyazlı idareciler Kasımpaşa maçı sonrası 'Okan'ı gönderin' mesajıyla arada kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.