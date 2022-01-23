Okan Kocuk için ilk temas!

Galatasaray Yönetimi, hafta içinde oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.



Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan sarı-kırmızılılar, Okan'ı sezon başında Giresun'a kiralarken takım kaptanı Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Kocuk'u geri çağırarak sorununu çözmek istiyor.



Giresunspor Yönetimi ise Galatasaray'a daha önce, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin önlemimizi alalım" teklifine cevap alamamıştı. Yeşil-beyazlı idareciler Kasımpaşa maçı sonrası 'Okan'ı gönderin' mesajıyla arada kaldı.





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