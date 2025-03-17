Okan Kocuk, Fenerbahçe karşısında devleşti!

Samsunspor'un başarılı kalecisi, birisi uzatmalarda Dzeko'nun kafa vuruşu olmak üzere 6 kritik kurtarış yaptı, takımına 1 puanı getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk, Fenerbahçe karşısında devleşti!
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17 Mart 2025 09:09

Süper Lig'de sezonun en flaş takımı olan Samsunspor, Fenerbahçe'ye çelme takmaya devam ediyor.

İki takım arasında oynanan son 4 maçın üçünden puan çıkarmayı başaran Karadeniz ekibi, dün de kalecisi Okan Kocuk'un yıldızlaştığı gecede rakibine çelme takmayı başardı.

OKAN KOCUK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Okan özellikle ikinci yarıda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

90 dakika boyunca 6 önemli kurtarışa imzasını atan 29 yaşındaki eldiven, 90+6'da Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda adeta uzadı ve topu köşeden çıkardı.

Ardından Mert Hakan'ın ceza alanına girmeden çektiği sert şutunu da kornere çelen Okan, gecenin yıldızı olmayı başardı. 



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