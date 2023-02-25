Okan Buruk'un Zaniolo planı

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, eğer bugünkü antrenmanın bir bölümünde yer alabilirse Okan Buruk'un planı, yeni öğrencisini Alanyaspor'la oynanacak hazırlık maçında oynatmak...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un Zaniolo planı
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25 Şubat 2023 10:34
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle henüz tamamen takımla birlikte antrenman yapamayan Nicolo Zaniolo'da sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Sağlık ekibinin yaptığı son tetkiklere göre 23 yaşındaki futbolcu artık geri dönüş çalışmalarına başlayabilir.

OKAN BURUK'UN PLANI

İtalyan yıldız eğer bugünkü antrenmanın bir bölümünde yer alabilirse Okan Buruk'un planı, yeni öğrencisini yarın Alanyaspor'la oynanacak hazırlık maçında oynatmak...

Zaniolo ilk 11'de olmasa bile ikinci devrede Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçirebilir. 

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