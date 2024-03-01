Okan Buruk'un kupada şansı tutmuyor!

Galatasaray ile geçen yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'na ise iki sezondur çeyrek finalde veda ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un kupada şansı tutmuyor!
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01 Mart 2024 09:58
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği başarıyı yakalayamadı.

Galatasaray ile geçen sezon ligde şampiyonluk sevinci yaşayan 50 yaşındaki teknik adam, kupaya ise iki sezondur çeyrek finalde veda ediyor.

Galatasaray, geçen sezon sahasında Başakşehir'e kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'ndan çeyrek finalde elenmişti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonda da aynı durumu yaşadı ve Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle kupaya veda etti.

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