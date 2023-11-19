Okan Buruk'un hayran olduğu yerli isim: Eren Dinkçi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gönlündeki isim ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının, Heidenheim'de kiralık oynayan Eren Dinkçi'yi çok istediği öğrenildi

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un hayran olduğu yerli isim: Eren Dinkçi
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19 Kasım 2023 11:03
Galatasaray devre arasında en az 3 transfer birden yapacak. 6 numara, sol bek ve kanata takviye yapılması beklenirken teknik direktör Okan Buruk'un kanat transferi için bu sezon Bundesliga'da başarılı bir performans ortaya koyan Eren Dinkçi'yi istediği ifade edildi.

Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve İnter ile de anılan yıldız futbolcu, takımının en golcü 3 futbolcusundan biri...

MİLLİ TAKIMI SEÇECEK

Buruk'un takımında görmek istediği 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında görüşmeler yapılacak. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev alan, U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde tercihini ay-yıldızdan yana kullanmayı planlıyor.

DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve bu sezon Heidenheim forması giyen yıldız isim için devre arası teklif yapılacak. Eren'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro... 

 
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