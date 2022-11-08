Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği Ofspor maçının ilk 11'leri belli olurken, Okan Buruk sürpriz bir karar verdi.



Deneyimli teknik adam Yusuf Demir'e maç kadrosuna yer vermedi. Son olarak Türkiye Kupası 3. tur maçında Kastamonuspor karşısında sahaya çıkan Yusuf Demir, 19 Ekim'den bu yana oynanan Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.



Kupa maçı sonrası idmanda ayağı çimlere takılan ve sakatlanan genç oyuncu takımla çalışmalara başlamıştı.



Genç oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 3 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.





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