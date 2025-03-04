Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı
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04 Mart 2025 10:28
Galatasaray'ın son haftalarda aldığı sonuçlar ve performansında düşüş dikkat çekerken, sarı-kırmızılılar Alanyaspor maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Bu bağlamda en kritik parçalardan birinin de Yunus Akgün olması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Yunus Akgün, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda da yer alamamıştı. Yunus Akgün'ün yokluğunda kanatlarda Barış Alper ve Sallai'ye görev veren Okan Buruk'un takımı pozisyon üretmekte zorlanırken, milli futbolcunun dönüşüyle bu eksiğin giderilmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un Alanyaspor maçında Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Sezona harika bir giriş yapan Yunus Akgün ligde çıktığı 21 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 

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