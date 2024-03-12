Okan Buruk'tan Victor Nelsson planı!

Galatasaray'da ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen Victor Nelsson daha sonrasında gösterdiği performansla formayı kaptı. Victor Nelsson, formuyla stoperdeki yerini garantiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Victor Nelsson planı!
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12 Mart 2024 09:50
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson ile ilgili planını hazırladı...

Sezona tutuk başlayan Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi gerçekleştikten sonra yedek kalmıştı.

Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın arkasında 4. stoper konumuna düşen Danimarkalı stoper, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı.

NELSSON İLE DEVAM

Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.

FORMAYI BIRAKMADI

Galatasaray'da sezon başında gözden düşen Nelsson, yaşanan sakatlıklar sonrası 25 Kasım 2023'te oynanan Alanyaspor maçıyla aldığı formayı bir daha bırakmadı. Danimarkalı stoper, bu sezon toplamda 37 karşılaşmada görev yapıp 2 gol attı.  

 
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