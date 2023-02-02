Okan Buruk'tan transfer talebi!

Şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray saha dışında da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Teknik direktör Okan Buruk da sezon sonu sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis'in boşluğunun da şimdiden doldurulmasını, yeni ismin yeni sezona hazır bir şekilde girmesini istedi.



YABANCI KONTENJANI AÇILDI



Galatasaray'da Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile yollarının ayrılmasıyla yabancı kontenjanında yer açıldı. Bu durum da yapılacak transferler konusunda sarı-kırmızılı yönetiminin elini oldukça rahatlattı.



JOVIC İÇİN YOĞUN MESAİ



Bu doğrultuda, sarı-kırmızılı idareciler, gündemine aldıkları Luka Jovic'i kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetim, Sırp yıldız Luka Jovic için Fiorentina'ya teklifini sunup, beklemeye geçti. Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından gözler İtalyan kulübünden gelecek yanıta çevrildi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalya'ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor.



OKAN BURUK'TAN İSTEK



Ancak bu aşamada teknik direktör Okan Buruk'tan bir istek geldi.



Genç çalıştırıcı, Gomis'in sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatıp, iki golcü birden alınmasını talep etti. Yeni gelecek ismin, yeni sezona kadar takıma alışmasının planlandığı öğrenildi.



Sarı-kırmızılı yönetim, hocanın bu isteği sonrası yeni isimler üzerinde de çalışmaya başladı.





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