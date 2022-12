Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"TEK KORKUM BU"



Yakaladığımız ivmeyle devam etmek isterdik ama tekrar lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması. Kendi içimizdeki antrenmanlarda da bir şanssızlık olmamasını dilerdim.



SAKATLAR İÇİN AÇIKLAMA



Maalesef Sergio'nun bileği döndü. Icardi, topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün durumu belli olacak. Rashica'nın kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor. Emre, Ross ve Hamza'nın sakatlıkları vardı. Maalesef şu an onu yaşıyoruz. Lig başladıktan sonra milli oyuncular aramıza katıldıktan sonra en iyi şekilde hazırlanacağız.



"BU SENE BÖYLE BİR SENE"



Bu süreçte de oynayacağımız hazırlık maçları, az şans bulan oyuncular açısından önemli olacak. 5 tane maç düşünüyoruz, 4'ü güncellendi. Bir 5. maç için de çalışma devam ediyor. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sene, böyle bir sene. Adapte olmamız gerekiyor, olacağız.



"SON MAÇTA BAŞARDIK"



Devamlı çalışma yapıyoruz. Oyun anlamında pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. Direkten dönen toplar, neredeyse attığımız gol kadar. Ofansif anlamda güçlü, pozisyona giren bir takımdık. Sadece sonuca çeviremiyorduk. Son maçta bu oldu. Yüzdemiz çok fazlaydı. Hep çalışıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın oyuncunun bitirişi önem kazanıyor. Son 2 maçı kazanıp Başakşehir maçına çok güvenli çıktık. Olumlu etkilerini gördük.



"İLK DÜŞÜNCEM TRANSFER DEĞİL"



Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz, kendi içimizdeki oyuncular olacak. Bu kamp ve hazırlık maçlarında oyuncularımızı göreceğiz. Geniş kadroda az şans verdiğimiz oyuncular olacak. Kendini net olarak gösteremediler, akademiden gelen genç oyuncular var. Belki transfere kalmadan oynayacak oyuncularla transferi yapacağız. Transfere hazırlık yapıyoruz elbette. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Ekibimizle beraber çalışmalar devam ediyor. Kadro geniş olduğu için ilk düşüncem transfer değil, elimdeki oyuncuları değerlendirmek.



"HER MAÇ %100'LE OYNAMALIYIZ"



Zor bir fikstürdü. Yeni bir takım için bu kadar çok deplasman, derbiler vs. zordu. Yukarıdaki grupla puan olarak başa baş gittik. Liderin 2 puan gerisinde bu araya girmek önemliydi. Sahamızda oynadığımız maçlar bizim için büyük avantaj. Bunun için de çıkıp yüzde 100'le oynamak gerekiyor. İçeride de, dışarıda da her maç yüzde 100'le oynamalıyız. Şu anki hedefimiz, tüm maçlara iyi şekilde hazırlanmak. Üst üste maçlar olacak. Zor bir dönem bizi bekliyor. Takımıma, kadroma güveniyorum. Yoğun tempoda da en iyisini yapacağız. Oynanmadan maçlar kazanılmıyor



"AYNI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"



Son maçlar oyun olarak daha netti. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Ancak, her zaman durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadık, sezon ortasında Dünya Kupası. En doğru şekilde takımı performans ve fiziksel olarak zirveye çıkarmak istiyoruz. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz.



"MAKSİMUM VERİMİ ALMAK İSTİYORUZ"



Mevcut kadromuzla ara transfere kadar devam edeceğiz. Bu oyunculardan en maksimum verimi almak istiyoruz. Az süre alanları daha çok oynatmak istiyoruz.



YUNUS VE KEREM İÇİN AÇIKLAMA



Yunus ve Kerem'in maddi anlamda iyileştirme için görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar önemli, değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi, fiziksel anlamda mutlu etmek istiyoruz. Onlar Galatasaray'a ait ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular.



"GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİLER"



Kerem ve Yunus, Abdülkerim ile birlikte en çok süre alan yerli oyuncularımız. Çok değerliler. İyi oynayabilir, kötü oynayabilirler. Sadece Kerem ve Yunus üzerinden değerlendirmeler yapıldı ama takımın oyununun oturma süreci vardı. Yüzde 100'ünü veremeyenler oldu. Kerem belli maçlarda çıkışını koydu. Yusuf, ligin başında çok etkiliydi. İkisi de önemli, kaliteli ve milli oyuncular. Galatasaray için çok önemliler. Onlar da Galatasaray'a hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.



"YUNUS'A GÜVENİYORUM"



Kerem önemli. Yunus önemli. Yunus'u kendi performansına getirmek istiyoruz. Yanındaki oyuncuların performansı da çok önemli. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Bu hazırlık kampına çok motive geldi. Beklentimiz çok yüksek.



"BENİM İÇİN EN DEĞERLİ OLAN YER SOKAK"



Galatasaray, tarihindeki en kötü sezonlarından birini geçen sezon geçirdi. Bunun üstüne yeni başkan, oluşum, teknik heyet, oyuncu grubu geldi. Bu geçiş sancılı olacaktı ve eleştiriler gelecekti. Benim için en değerli olan yer sokak. Sokakta ne düşünüyorlar, davranışları nasıl? Sokak farklı, sosyal medya farklı. Sokaktan cevabı daha net alıyorsunuz. Bana ve oyuncularıma hep destek verdiler.



"GÖREVİMİN BİLİNCİNDEYİM"



Taraftarını mutlu eden, stadyuma çeken bir takım var. Bunu son 3 maçta skor olarak da ortaya çıkardı. Böyle devam etmek istiyor, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kimle konuşsam sokakta, bir an önce maçların başlamasını istiyor. Benim için bu önemli. Galatasaray taraftarına bu havayı yaşatmak mühim. 2 tane hazırlık maçı var evimizde. Oyunu aynı şekilde devam ettirmek isteyeceğiz. Oyuncularla burada mutlu ortam yarattık. Bunu da evimizde, stadyumumuzda taraftarımızla yaşamak istiyoruz. Ben hep destek gördüm. Bu desteğin karşılığını vermek istiyorum. Görevimin bilincindeyim.



"UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ"



Galatasaray, şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biridir. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş bir takım vardı. Takım üzerinde etkileri net şekilde vardı. Bu sene, farklı bir sene. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapacağız. Umarım şampiyon oluruz.





