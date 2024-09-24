Okan Buruk'tan sürpriz karar; Osimhen

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek Süper Lig'e 6'da 6'yla başlayan ve şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı veren Galatasaray'da rota yeniden Avrupa'ya çevrildi.
Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçıran Sarı-Kırmızılılar, burada yaşanan hayal kırıklığını Avrupa Ligi'nde telafi etmeye kararlı. Cim Bom bu yoldaki ilk sınavını yarın akşam kendi sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'a karşı verecek.
Galatasaray'da tüm hesaplar, Avrupa Ligi macerasına da galibiyetle başlama hedefi üzerine yapılıyor.
'DERBİ GERİDE KALDI'
Teknik direktör Okan Buruk'un üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında ise rehavet geliyor. Süper Lig'deki tarihi başlangıç serisinin oyuncular üzerinde gevşeme yaratmasını istemeyen Aslan'ın hocası, idmanda öğrencilerine "Ciddiyet ve disiplin" uyarılarında bulundu. Antrenman öncesi oyuncularına seslenen Buruk, "Derbi geride kaldı. Avrupa bizim için çok önemli. Bu kupada sonuna kadar gitmeliyiz. Bunun için de başlangıç çok önemli. PAOK karşısında yüzde yüzümüzle sahada olmalıyız" ifadelerini kullandı.
OSIMHEN DİNLENECEK
Aslan'ın hocası Okan Buruk, başta Osimhen olmak üzere bazı yıldızlarını PAOK karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.
Sarı-Kırmızılı ekipte Osimhen'in yerine ileri uçta Batshuayi'nin görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan dönen ve tam anlamıyla hazır olmayan Icardi'nin ise ikinci yarıda süre alması planlanıyor.
Sol bekte de Jakobs'un yerine Berkan'ın oynaması, sağ bekte ise son dönemde çok fazla efor harcayan Kaan'ın yerine Jelert'in ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için görev yapamayacak.
Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçıran Sarı-Kırmızılılar, burada yaşanan hayal kırıklığını Avrupa Ligi'nde telafi etmeye kararlı. Cim Bom bu yoldaki ilk sınavını yarın akşam kendi sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'a karşı verecek.
Galatasaray'da tüm hesaplar, Avrupa Ligi macerasına da galibiyetle başlama hedefi üzerine yapılıyor.
'DERBİ GERİDE KALDI'
Teknik direktör Okan Buruk'un üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında ise rehavet geliyor. Süper Lig'deki tarihi başlangıç serisinin oyuncular üzerinde gevşeme yaratmasını istemeyen Aslan'ın hocası, idmanda öğrencilerine "Ciddiyet ve disiplin" uyarılarında bulundu. Antrenman öncesi oyuncularına seslenen Buruk, "Derbi geride kaldı. Avrupa bizim için çok önemli. Bu kupada sonuna kadar gitmeliyiz. Bunun için de başlangıç çok önemli. PAOK karşısında yüzde yüzümüzle sahada olmalıyız" ifadelerini kullandı.
OSIMHEN DİNLENECEK
Aslan'ın hocası Okan Buruk, başta Osimhen olmak üzere bazı yıldızlarını PAOK karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.
Sarı-Kırmızılı ekipte Osimhen'in yerine ileri uçta Batshuayi'nin görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan dönen ve tam anlamıyla hazır olmayan Icardi'nin ise ikinci yarıda süre alması planlanıyor.
Sol bekte de Jakobs'un yerine Berkan'ın oynaması, sağ bekte ise son dönemde çok fazla efor harcayan Kaan'ın yerine Jelert'in ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için görev yapamayacak.