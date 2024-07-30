Galatasaray'da 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Süper Kupa için Teknik Direktör Okan Buruk'un kafasındaki kadro büyük oranda netleşti. Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Okan Buruk'un sadece sağ bek tercihi konusunda zorlandığı öğrenildi.
YA KAAN AYHAN YA JELERT
Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi'yi sahaya sürme kararı alan Okan Buruk'un sağ bekte ise kararsızlık yaşadığı bildirildi. Bu mevkide Kaan Ayhan ile Jelert arasında tercih yapacak olan sarı-kırmızılı teknik adam hafta sonuna doğru kadroyu netleştirecek.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk'un hazırlık maçlarındaki kötü sonuçları yoğun antrenman temposuna bağladığı ve alınan neticeleri bu yüzden önemsemediği belirtildi. Tecrübeli hocanın Beşiktaş önünde takımının gerçek performansını ortaya koyacağına inandığı ifade edildi.
Okan Buruk'un sadece sağ bek tercihi konusunda zorlandığı öğrenildi.
YA KAAN AYHAN YA JELERT
Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi'yi sahaya sürme kararı alan Okan Buruk'un sağ bekte ise kararsızlık yaşadığı bildirildi. Bu mevkide Kaan Ayhan ile Jelert arasında tercih yapacak olan sarı-kırmızılı teknik adam hafta sonuna doğru kadroyu netleştirecek.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk'un hazırlık maçlarındaki kötü sonuçları yoğun antrenman temposuna bağladığı ve alınan neticeleri bu yüzden önemsemediği belirtildi. Tecrübeli hocanın Beşiktaş önünde takımının gerçek performansını ortaya koyacağına inandığı ifade edildi.
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