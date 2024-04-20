Okan Buruk'tan oyuncularına sarı kart uyarısı

Galatasaray, gözünü Pendikspor maçına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma öncesi sarı kart cezası sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan oyuncularına sarı kart uyarısı
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20 Nisan 2024 13:37
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesinde sarı kart cezası sınırındaki oyuncularını uyardı.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmak için Pendikspor engelini aşmak isteyen Galatasaray'da bu mücadele öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira kart görmeleri halinde gelecek hafta forma giyemeyecek.

ADANA DEMİR'E TAM KADRO ÇIKMAYI PLANLIYOR

Galatasaray, 34'üncü haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaya tam kadro çıkmayı planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.  

 
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