Okan Buruk'tan oyuncularına sarı kart uyarısı

'da teknik direktör, Pendikspor maçı öncesindeSüper Lig'in 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Pendikspor karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmak için Pendikspor engelini aşmak isteyen Galatasaray'da bu mücadele öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.vekart görmeleri halinde gelecek hafta forma giyemeyecek.Galatasaray, 34'üncü haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaya tam kadro çıkmayı planlıyor.Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.