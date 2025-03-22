Okan Buruk'tan oyunculara uyarı: 'Daha 9 maç var'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında puan kaybetmesiyle birlikte maç fazlasıyla farkı 9'a çıkaran Galatasaray'da, elde edilen avantaj rağmen temkinli bir hava hakim.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un, rehavete kapılmamak adına takım ve yönetim içinde dikkatli bir tutum sergilediği öğrenildi.
"KONSANTRASYON"
Başkan Özbek'in, yöneticilere "Avantajımızı korumalıyız, ancak rehavete kapılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Konsantrasyonumuzu en üst seviyede tutalım" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Teknik Direktör Okan Buruk ise şu ifadeleri kullandı:
"Bizi şimdiden şampiyon ilan ettiler ama önümüzde 9 kritik maç var. Ligde her maçın kendine özgü zorlukları var. Özellikle evimizde daha fazla puan kaybettik, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Antalya maçı bizim için bir referans oldu ve o karşılaşmayla birlikte bir ritim yakaladık. Milli ara her takım için zorlayıcıdır, ancak en kısa sürede kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız."
Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un, rehavete kapılmamak adına takım ve yönetim içinde dikkatli bir tutum sergilediği öğrenildi.
"KONSANTRASYON"
Başkan Özbek'in, yöneticilere "Avantajımızı korumalıyız, ancak rehavete kapılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Konsantrasyonumuzu en üst seviyede tutalım" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Teknik Direktör Okan Buruk ise şu ifadeleri kullandı:
"Bizi şimdiden şampiyon ilan ettiler ama önümüzde 9 kritik maç var. Ligde her maçın kendine özgü zorlukları var. Özellikle evimizde daha fazla puan kaybettik, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Antalya maçı bizim için bir referans oldu ve o karşılaşmayla birlikte bir ritim yakaladık. Milli ara her takım için zorlayıcıdır, ancak en kısa sürede kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız."