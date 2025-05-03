Okan Buruk'tan öğrencilerine: 'Farkı 8'e çıkar, derbiyi rahat izle'

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun peşinde olan Galatasaray, sezonun son düzlüğünde adım adım ilerliyor. Son iki sezonun zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşmak için artık haftaları geri sayıyor.
Ligde bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un planı net: Bu maçı kazanıp puan farkını 8'e çıkarmak ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek.
"ÖNCE İŞİMİZİ YAPALIM"
Karşılaşma öncesi oyuncularıyla özel olarak konuşan Buruk'un, "Önce işimizi yapalım, Sivasspor'u yenelim. Puan farkı 8 olursa, derbi öncesi psikolojik avantaj tamamen bize geçer" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
KONSANTRASYON ÜST SEVİYEDE
Takımda konsantrasyonun üst seviyede olduğu, herkesin gözünü bugünkü 90 dakikaya çevirdiği belirtildi.
Ligde bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un planı net: Bu maçı kazanıp puan farkını 8'e çıkarmak ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek.
"ÖNCE İŞİMİZİ YAPALIM"
Karşılaşma öncesi oyuncularıyla özel olarak konuşan Buruk'un, "Önce işimizi yapalım, Sivasspor'u yenelim. Puan farkı 8 olursa, derbi öncesi psikolojik avantaj tamamen bize geçer" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
KONSANTRASYON ÜST SEVİYEDE
Takımda konsantrasyonun üst seviyede olduğu, herkesin gözünü bugünkü 90 dakikaya çevirdiği belirtildi.