Okan Buruk'tan öğrencilerine: "Farkı 8'e çıkar, derbiyi rahat izle"

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste üçüncü zafer için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, bugün Sivasspor'u mağlup ederek hem avantajını artırmak hem de derbiyi stres yaşamadan izlemek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan öğrencilerine: 'Farkı 8'e çıkar, derbiyi rahat izle'
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03 Mayıs 2025 10:22
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 12:22
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun peşinde olan Galatasaray, sezonun son düzlüğünde adım adım ilerliyor. Son iki sezonun zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşmak için artık haftaları geri sayıyor.

Ligde bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un planı net: Bu maçı kazanıp puan farkını 8'e çıkarmak ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek.

"ÖNCE İŞİMİZİ YAPALIM"

Karşılaşma öncesi oyuncularıyla özel olarak konuşan Buruk'un, "Önce işimizi yapalım, Sivasspor'u yenelim. Puan farkı 8 olursa, derbi öncesi psikolojik avantaj tamamen bize geçer" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KONSANTRASYON ÜST SEVİYEDE

Takımda konsantrasyonun üst seviyede olduğu, herkesin gözünü bugünkü 90 dakikaya çevirdiği belirtildi. 

 
 

 

 

 

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