Okan Buruk'tan Lemina'ya 'forman garanti' mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin en iyilerinden Mario Lemina'yı özel olarak tebrik etti.
Gabonlu oyuncuyu ligin kalan maçlarında ilk 11'e yazma kararı alan Okan Buruk, bunu Lemina'ya da iletti ve 'forman garanti' dedi.
Okan Buruk, Lemina'ya, "Fiziksel olarak harika durumdasın. Seni fiziksel olarak hazır hale getirebilmek için koruduk ve hazır hale getirebilme adına Avrupa listesine yazmadık. O maçlarda oynamış olsaydın ve bu antrenmanları yapmasaydın, bu zamana kadar hazır hale gelmiş olmazdın." dedi.
TARAFTARDAN TAM NOT
Galatasaray tribünleri derbi boyunca Mario Lemina'nın mücadelesi ve hırsını ayakta alkışladı. Lemina'nın Fenerbahçe karşısında hem hücumda hem de savunma gösterdiği performans tam not aldı.
Gabonlu oyuncuyu ligin kalan maçlarında ilk 11'e yazma kararı alan Okan Buruk, bunu Lemina'ya da iletti ve 'forman garanti' dedi.
Okan Buruk, Lemina'ya, "Fiziksel olarak harika durumdasın. Seni fiziksel olarak hazır hale getirebilmek için koruduk ve hazır hale getirebilme adına Avrupa listesine yazmadık. O maçlarda oynamış olsaydın ve bu antrenmanları yapmasaydın, bu zamana kadar hazır hale gelmiş olmazdın." dedi.
TARAFTARDAN TAM NOT
Galatasaray tribünleri derbi boyunca Mario Lemina'nın mücadelesi ve hırsını ayakta alkışladı. Lemina'nın Fenerbahçe karşısında hem hücumda hem de savunma gösterdiği performans tam not aldı.
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