Okan Buruk'tan kupada iki değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 gün önce karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gaziantep Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.
Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti.
Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 gün önce karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gaziantep Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.
Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti.
Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.