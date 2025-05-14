14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-382'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-073'
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
0-169'
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-072'
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
0-071'
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
1-069'
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-171'
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-372'
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
1-270'
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-070'

Okan Buruk'tan kupada iki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Trabzonspor maçına göre kupada iki değişiklik yaptı.

calendar 14 Mayıs 2025 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan kupada iki değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 gün önce karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gaziantep Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.

Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti.

Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.