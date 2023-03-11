Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde oynayacakları Kasımpaşa karşılaşması için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı açıklaması
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10 Mart 2023 21:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübünün depremzedeler için düzenlediği müzayedenin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Başkanımızın önderliğinde Galatasaray'ın bu zamana kadar yürüttüğü çok önemli bir kampanya var. Birçok şey yapıldı. İnşallah ileriye dönük buna kulüp olarak devam edeceğiz. Başkanıma ve bütün Galatasaraylılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, bu akşam için birçok şey yapıldı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Benim de formam vardı. Değerliydi benim için. Güzel bir fiyata gitti, o da benim için ayrıca bir mutluluk" dedi.

Kasımpaşa ile ligde oynayacakları karşılaşma için görüşleri sorulan genç teknik adam, "Takım olarak hazırız. Bu maçı bekliyoruz. Seyircimiz bu maçı bekliyor. Bizim için uzun bir ara oldu. Futbolu, kazanmayı özledik. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

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