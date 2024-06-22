Okan Buruk'tan karar: 'Ayrılamazsınız!'

Kiralıktan dönen ve daha fazla süre almak isteyen Galatasaray'ın iki genç yeteneği Emin Bayram ve Yunus Akgün'e bu kez Okan Buruk'dan gidiş izni yok.
Başarılı teknik adam, her iki oyuncuyu da Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maratonu da düşünerek kadrosunda tutmak istiyor. Buruk, Emin ve Yunus'la bu konuda bir görüşme yaptı.
Buruk; Emin'i stoper rotasyonunda, Yunus'u da sağ kanat ve forvet arkasının alternatifi olarak düşünüyor.
Başarılı teknik adam, her iki oyuncuyu da Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maratonu da düşünerek kadrosunda tutmak istiyor. Buruk, Emin ve Yunus'la bu konuda bir görüşme yaptı.
Buruk; Emin'i stoper rotasyonunda, Yunus'u da sağ kanat ve forvet arkasının alternatifi olarak düşünüyor.