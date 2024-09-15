Okan Buruk'tan Jose Mourinho sorusuna cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine cevap verdi.
Çaykur Rizespor maçının ardından Okan Buruk'a basın toplantısında "Jose Mourinho'nun 'Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor' sözü için ne diyeceksiniz?" şeklinde soru yöneltildi.
Jose Mourinho'nun bu sözlerine cevap veren Okan Buruk "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence pozitif dedi ama negatif demek istedi." dedi.
Çaykur Rizespor maçının ardından Okan Buruk'a basın toplantısında "Jose Mourinho'nun 'Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor' sözü için ne diyeceksiniz?" şeklinde soru yöneltildi.
Jose Mourinho'nun bu sözlerine cevap veren Okan Buruk "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence pozitif dedi ama negatif demek istedi." dedi.
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