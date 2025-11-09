Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması

Icardi ve Osimhen'in birlikte oynayacak olması ile ilgili de açıklama yapan tecrübeli hoca, "Icardi ve Osimhen bir yıl sonra birlikte oynuyor. Icardi, bir sakatlık yaşadı. Zorlu bir periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimizi söylemiştik. Icardi'nin oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Bugün o rolde önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.



"KOCAELİSPOR'UN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR"



Kocaelispor ile ilgili görüşlerini aktaran Buruk, "Rakibimizin yükselen bir performansı var. Başarılı bir Kocaeli takımı. Başarılı bir hoca, muhteşem bir seyircisi var. İnşallah güzel bir maç olur." sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray , deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.Deneyimli teknik adam, açıklamasınaifadelerini kullanarak başladı.Mücadele ile ilgili konuşan Buruk,dedi.