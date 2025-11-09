09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-054'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-060'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-056'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
1-259'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-087'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-01'
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-156'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-060'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
1-157'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-055'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-0DA
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Deneyimli teknik adam, açıklamasına "Yarın 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle sanıyoruz. Kocaeli'de yaşanan bir yangın oldu. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanarak başladı. 

"DÜNKÜ ANTRENMAN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Mücadele ile ilgili konuşan Buruk, "Güzel bir atmosfer, iyi bir stadyum. Rakip seyirci olması bile bizim için bir motivasyon. Bugün bu odaklanmaya ihtiyacımız var çünkü Avrupa sonrası, kazandığımız maçlar sonrası oyuncuların nasıl döneceklerini bazen bilmiyorsunuz. Dünkü antrenman çok iyi geçti ve umutlandırdı beni." dedi.

ICARDI VE OSIMHEN AÇIKLAMASI

Icardi ve Osimhen'in birlikte oynayacak olması ile ilgili de açıklama yapan tecrübeli hoca, "Icardi ve Osimhen bir yıl sonra birlikte oynuyor. Icardi, bir sakatlık yaşadı. Zorlu bir periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimizi söylemiştik. Icardi'nin oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Bugün o rolde önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR'UN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR"

Kocaelispor ile ilgili görüşlerini aktaran Buruk, "Rakibimizin yükselen bir performansı var. Başarılı bir Kocaeli takımı. Başarılı bir hoca, muhteşem bir seyircisi var. İnşallah güzel bir maç olur." sözlerini sarf etti.


