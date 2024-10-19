Okan Buruk'tan Galatasaray'da çılgın rakamlar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdaki kariyerinde kazanmaya devam ediyor.

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Okan Buruk'tan Galatasaray'da çılgın rakamlar!
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19 Ekim 2024 22:37
Son güncelleme 19 Ekim 2024 23:41
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, istatistikleri alt üst etmeye devam ediyor.

2022 yazında sarı kırmızılı takımın başına geçen Buruk, 109 maçta 82 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, rakip kalelere toplam 254 gol gönderdi. Sarı kırmızılı takım bu süreçte kalesinde 107 gol gördü.

Galatasaray'da toplam 2.37 puan ortalaması tutturan Okan Buruk, yüzde 75.2'lik bir galibiyet yüzdesiyle öne çıktı. 

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