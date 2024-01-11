Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı: "Fenerbahçe de kazanıyor"

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Teknik Direktörü, Sivasspor'un hem yeni hocalarıyla motivasyon yakaladığına dikkat çekti hem de hava sıcaklığının kendilerini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi, "Bizim açımızdan ligdeki kırılma maçlarından biri" vurgusunu yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı: 'Fenerbahçe de kazanıyor'
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11 Ocak 2024 09:01
Son güncelleme 11 Ocak 2024 09:13
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan zorlu Sivas maçı öncesi oyuncularına uyarı geldi.

"BİZİ KOLAY BİR DEPLASMAN BEKLEMİYOR"

Başarılı teknik adam, karşılarında yeni hocasıyla ve geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıkacak bir rakip olduğunu belirterek, "Bizi kolay bir deplasman beklemiyor. Hava soğuk olacak ve karşımızda da çok konsantre bir rakip var. En az onlar kadar mücadele etmek zorundayız. Hoca değişikliği de her zaman takımlarda bir reaksiyon yaratır. Bunu son maçlarında gösterdiler. Geçen sezonki maç ise bu karşılaşmanın tansiyonunu daha da artıracaktır. Bu nedenle dikkatli olmalı ve saha içindeki gerginlikten olumsuz etkilenmemeliyiz" dediği öğrenildi.

"FENERBAHÇE DE KAZANIYOR"

Galatasaray'ın başında yakaladığı galibiyet yüzdesi ve istatistikleriyle rekorlar kıran Okan Buruk, puan kaybı istemediğini belirterek, "Her maç bizim için bir final. Rakibimiz Fenerbahçe de hep kazanıyor ve bundan dolayı bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Fikstüre baktığımız zaman bizim açımızdan ligdeki kırılma maçlarından biri" şeklinde konuştuğu bildirildi. 

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil.

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