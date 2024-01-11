Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı: 'Fenerbahçe de kazanıyor'

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan zorlu Sivas maçı öncesi oyuncularına uyarı geldi.
"BİZİ KOLAY BİR DEPLASMAN BEKLEMİYOR"
Başarılı teknik adam, karşılarında yeni hocasıyla ve geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıkacak bir rakip olduğunu belirterek, "Bizi kolay bir deplasman beklemiyor. Hava soğuk olacak ve karşımızda da çok konsantre bir rakip var. En az onlar kadar mücadele etmek zorundayız. Hoca değişikliği de her zaman takımlarda bir reaksiyon yaratır. Bunu son maçlarında gösterdiler. Geçen sezonki maç ise bu karşılaşmanın tansiyonunu daha da artıracaktır. Bu nedenle dikkatli olmalı ve saha içindeki gerginlikten olumsuz etkilenmemeliyiz" dediği öğrenildi.
"FENERBAHÇE DE KAZANIYOR"
Galatasaray'ın başında yakaladığı galibiyet yüzdesi ve istatistikleriyle rekorlar kıran Okan Buruk, puan kaybı istemediğini belirterek, "Her maç bizim için bir final. Rakibimiz Fenerbahçe de hep kazanıyor ve bundan dolayı bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Fikstüre baktığımız zaman bizim açımızdan ligdeki kırılma maçlarından biri" şeklinde konuştuğu bildirildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
"BİZİ KOLAY BİR DEPLASMAN BEKLEMİYOR"
Başarılı teknik adam, karşılarında yeni hocasıyla ve geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıkacak bir rakip olduğunu belirterek, "Bizi kolay bir deplasman beklemiyor. Hava soğuk olacak ve karşımızda da çok konsantre bir rakip var. En az onlar kadar mücadele etmek zorundayız. Hoca değişikliği de her zaman takımlarda bir reaksiyon yaratır. Bunu son maçlarında gösterdiler. Geçen sezonki maç ise bu karşılaşmanın tansiyonunu daha da artıracaktır. Bu nedenle dikkatli olmalı ve saha içindeki gerginlikten olumsuz etkilenmemeliyiz" dediği öğrenildi.
"FENERBAHÇE DE KAZANIYOR"
Galatasaray'ın başında yakaladığı galibiyet yüzdesi ve istatistikleriyle rekorlar kıran Okan Buruk, puan kaybı istemediğini belirterek, "Her maç bizim için bir final. Rakibimiz Fenerbahçe de hep kazanıyor ve bundan dolayı bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Fikstüre baktığımız zaman bizim açımızdan ligdeki kırılma maçlarından biri" şeklinde konuştuğu bildirildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil.