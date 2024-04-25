Okan Buruk'tan derbi mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Derbiye en az 4 puan farkla önde çıkamadıktan sonra bu bir avantaj olmaz. Bir beraberlikte bile her şey tersine döner" sözleriyle oyuncularını uyarıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan derbi mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2024 11:16
Fenerbahçe'nin Sivas'ta iki puan bırakmasıyla zirvedeki farkı açan Galatasaray'da Okan Buruk'un gündemi rehavet. Tecrübeli teknik direktör konsantrasyon kaybı yaşanmaması için oyuncularıyla sık sık konuşuyor.

Takımla bir toplantı gerçekleştiren Buruk, "Adana Demirspor maçında hataya yer yok. Fenerbahçe derbisine en az 4 puan farkla önde çıkamadıktan sonra bu bir avantaj olmaz. Bir beraberlikte bile her şey tersine döner" dedi.

Puan farkı yokmuş gibi hareket etmeleri gerektiğinin de altını çizen Okan Hoca, ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

KAZANAN KADROYU BOZMAYACAK

Adana Demirspor maçı kadrosunu da kafasında belirleyen Buruk'un kazanan kadroyu bozmayacağı ve Pendikspor 11'iyle sahada olacağı öğrenildi.

Zorlu deplasmanda kanatlarda yine Ziyech ve Barış Alper olacak, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha yedek soyunacak. Kaan Ayhan da sağ bekte görev alacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery