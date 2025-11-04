Okan Buruk, Sara'yı Yunus'un yerine çekebilir

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor karşısında sakatlanan Yunus Akgün, Ajax deplasmanında forma giyemeyebilir.

Genç yıldızın daha önce ameliyat olduğu sol dizinde ağrılar hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Yunus'un yerine kadroda değişikliğe gidebilir.

10 NUMARA GABRIEL SARA PLANI

Buruk, Sara'yı 10 numara pozisyonuna kaydırarak yaratıcı gücü korumayı planlıyor. Orta sahada Lemina ve Torreira ikilisiyle dengeyi sağlamayı hedefleyen deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Sane, Osimhen ve Barış üçlüsünü bozmayacak.