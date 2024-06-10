Okan Buruk: 'Mourinho uzun zamandır şampiyonluk mücadelesi vermiyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmesi hakkında konuştu.
"FENERBAHÇE İYİYDİ AMA..."
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon çok iyi bir sezon çıkardığını söyleyen Okan Buruk, "Geçen sezon inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye '99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı. Ancak hep daha iyisini yapan bir takım vardır, Galatasaray da daha iyisini yaptı. Bence iki takım da çok başarılıydı. Galatasaray hep kazanan takımdır, bu tür virajları hep alabilen bir takımdır. 'Mayıslar bizimdir' dedik, mayıslar da hep bizim oldu. Galatasaray, bir sene önce de şampiyon olmuş bir takım. 1 sene arayla şampiyon olduğunuzda kutlamalar önceki kadar uzamıyor. Biz kutlama yapmaktan çok şampiyon olmayı seven bir takımız. Çok uzun süre şampiyon olmamış bir takım olsa belki daha farklı kutlanır. Şampiyon olmadan da kutlama yapanlar oluyor tabii. Bizim futbolcularımız daha bir şey anlamadan milli takıma gittiler." sözlerini sarf etti.
"LİG DAHA ÇEKİŞMELİ OLACAK"
Hem Jose Mourinho'nun hem de van Bronckhorst'un önemli isimler olduğunu söyleyen Buruk, "Bu sene Mourinho ve van Bronckhorst gibi çok önemli hocalar lige geldi. Abdullah Hoca da zaten kendini kanıtlamış bir hoca. Lig yarışının daha çekişmeli geçmesi açısından önemli bir gelişme bu." dedi.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERMEDİ"
Kendisi için Jose Mourinho veya bir başkasının fark etmeyeceğini söyleyen Buruk, "Mourinho ile tanışmışlığım yok. Ülkeye çok şey katacağı önemli. Benim için rakibin hocası fark etmiyor. İki sene önce de Jorge Jesus vardı, özellikle bu liglerde çok başarılı olmuş bir insandı. Rakibin hocasının kim olduğu değil bizim kaç puan aldığımız önemli. 4 takımın girdiği yarışta her takım öne çıkmak isteyecek. Mourinho, uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı. Onun için de yeni bir deneyim olacak. Avrupa kupalarında önemli bir başarısı var. Önemli ve sürpriz bir karakter, ne zaman nerede ne yapacağı belli olmaz. Gazeteciler için de güzel oldu tabii. Soruları da kısa tutarsak. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE İYİYDİ AMA..."
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon çok iyi bir sezon çıkardığını söyleyen Okan Buruk, "Geçen sezon inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye '99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı. Ancak hep daha iyisini yapan bir takım vardır, Galatasaray da daha iyisini yaptı. Bence iki takım da çok başarılıydı. Galatasaray hep kazanan takımdır, bu tür virajları hep alabilen bir takımdır. 'Mayıslar bizimdir' dedik, mayıslar da hep bizim oldu. Galatasaray, bir sene önce de şampiyon olmuş bir takım. 1 sene arayla şampiyon olduğunuzda kutlamalar önceki kadar uzamıyor. Biz kutlama yapmaktan çok şampiyon olmayı seven bir takımız. Çok uzun süre şampiyon olmamış bir takım olsa belki daha farklı kutlanır. Şampiyon olmadan da kutlama yapanlar oluyor tabii. Bizim futbolcularımız daha bir şey anlamadan milli takıma gittiler." sözlerini sarf etti.
"LİG DAHA ÇEKİŞMELİ OLACAK"
Hem Jose Mourinho'nun hem de van Bronckhorst'un önemli isimler olduğunu söyleyen Buruk, "Bu sene Mourinho ve van Bronckhorst gibi çok önemli hocalar lige geldi. Abdullah Hoca da zaten kendini kanıtlamış bir hoca. Lig yarışının daha çekişmeli geçmesi açısından önemli bir gelişme bu." dedi.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERMEDİ"
Kendisi için Jose Mourinho veya bir başkasının fark etmeyeceğini söyleyen Buruk, "Mourinho ile tanışmışlığım yok. Ülkeye çok şey katacağı önemli. Benim için rakibin hocası fark etmiyor. İki sene önce de Jorge Jesus vardı, özellikle bu liglerde çok başarılı olmuş bir insandı. Rakibin hocasının kim olduğu değil bizim kaç puan aldığımız önemli. 4 takımın girdiği yarışta her takım öne çıkmak isteyecek. Mourinho, uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı. Onun için de yeni bir deneyim olacak. Avrupa kupalarında önemli bir başarısı var. Önemli ve sürpriz bir karakter, ne zaman nerede ne yapacağı belli olmaz. Gazeteciler için de güzel oldu tabii. Soruları da kısa tutarsak. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.