Okan Buruk, Kadıköy'de kaybetmiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dört maçta mağlubiyet yaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Kadıköy'de kaybetmiyor!
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02 Nisan 2025 23:12
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray'ın başında Kadıköy'de dört maça çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un Kadıköy karnesi şu şekilde:

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

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