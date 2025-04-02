Okan Buruk, Kadıköy'de kaybetmiyor!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşamadı.
Galatasaray'ın başında Kadıköy'de dört maça çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Okan Buruk'un Kadıköy karnesi şu şekilde:
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşamadı.
Galatasaray'ın başında Kadıköy'de dört maça çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Okan Buruk'un Kadıköy karnesi şu şekilde:
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Fenerbahçe 1-2 Galatasaray